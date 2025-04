Chiede ai vicini di casa di non urlare. Ma viene aggredito e minacciato: "Arriviamo lì e ti ammazziamo"

Ha chiesto ai vicini di casa di non urlare a tarda sera ed è stato aggredito nonché minacciato di morte. È successo in un condominio in città dove due 27enni, residenti a Reggio, sono stati denunciati dai carabinieri con l’accusa di lesioni personali e minacce. I fatti risalgono al 7 aprile scorso. Erano le 23 quando ha sentito dei forti rumori proveniente dalle scale, a quel punto è uscito per chiedere di abbassare la voce.

Ma la reazione dei due ragazzi è stata violenta: hanno cominciato a inveire contro di lui per poi strattonarlo, spingerlo a terra e colpirlo. La vittima – un 36enne – è dovuta ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso dell’Arcispedale di Reggio Emilia dal quale è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni.

Nel frattempo, alcuni presenti hanno allertato il 112 che ha inviato sul posto una pattuglia. I miltitari hanno identificato le persone coinvolte per poi acquisire le informazioni sull’accaduto anche dai testimoni, ossìa residenti che vivono nello stesso palazzo.

E il giorno successivo l’hanno pure minacciato di morte. Nello specifico, al mattino seguente alla lite, mentre il 36enne usciva di casa per andare al lavoro, uno dei due giovani vicini affacciandosi alla finestra di casa, gli avrebbero gridato: "Ora vengo lì ad ammazzarti". Affermazioni alle quali, la vittima non ha avrebbe risposto, andandosene via.

Così, ha deciso di andare poi in caserma a denunciare tutto. Da qui sono scattate le indagini che hanno portato alla denuncia alla procura di Reggio – diretta dal procuratore capo Gaetano Calogero Paci – dei due presunti responsabili che ora dovranno rispondere, in concorso, delle accuse di lesioni personali e minacce.

L’aggredito inoltre ha raccontato ai militari dell’Arma che non era la prima volta: in passato infatti aveva avuto altri alterchi e diverbi con i due ragazzi.

dan. p.