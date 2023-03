"Chiediamo il conto al sindaco Vecchi"

"Chiediamo il conto a chi non ha fatto che sponsorizzare il tutto, impiegando spazi e risorse che si sarebbero potute destinare altrove". Fabrizio Aguzzoli, consigliere comunale di Coalizione Civica, mette nel mirino la Regione, il sindaco e il vicesindaco di Reggio, Luca Vecchi e Alex Pratissoli sulla vicenda Silk-Faw. "Vogliamo le responsabilità politiche e amministrative per la fallimentare vicenda. Un’operazione sbandierata come una grande vittoria per la città e della quale ora non restano che macerie: un vasto territorio su cui si è già intervenuto, decine di persone senza più un lavoro e molte altre in attesa di affitti da riscuotere". E ancora: "I dubbi erano tanti, a livello locale e internazionale, per la nebulosità del progetto. Bastava informarsi. Noi rivendichiamo di non aver mai votato a favore dell’insediamento di Silk Faw. E l’area di Gavassa ora torni alla sua origine, evitando consumo di suolo".

Sulla vicenda anche Stefano Lugli, cosegretario regionale di Rifondazione Comunista: "Questa vicenda sia di insegnamento sulla necessità di abbandonare un modello di sviluppo che punta su grandi investimenti e opere che impoveriscono il territorio e lasciano le briciole alle comunità locali".