"Chiediamo solo rispetto e dignità"

"Realizziamo abiti da migliaia di euro, ma a noi non viene riconosciuto nemmeno il diritto a un giorno di ferie in più". Continua la denuncia delle 200 lavoratrici della manifattura di San Maurizio – divisione dell’universo Max Mara – che hanno manifestato ieri davanti al Tecnopolo, durante la presentazione del nuovo ’Polo della Moda’.

Il presidio, pacifico ma roboante, nasce da un malcontento profondo, con le operaie che lamentano ferie ridotte al minimo, permessi negati anche in caso di necessità familiari, avanzamenti di livello inesistenti e clima lavorativo definito ’opprimente’. "Chi protesta viene minacciato velatamente, chi sciopera viene isolato. Ma non siamo qui per distruggere: vogliamo solo essere ascoltate. Vogliamo continuare a lavorare ma con dignità, stiamo solo facendo valere i nostri diritti. Non è accettabile che dopo quarant’anni in azienda si vada in pensione con lo stesso livello con cui si è entrati".