Chiedono informazioni stradali e rubano le borsette dall’auto

Due furti in pochi giorni a Cavriago, forse ad opera degli stessi malviventi che hanno colpito di recente in altri paesi della Val d’Enza; i carabinieri sono stati allertati. I ladri (sembrano italiani) in auto lampeggiano e invitano a fermarsi una donna sola al volante per chiederle informazioni stradali: mentre uno la distrae, l’altro sottrae la borsetta.

Mercoledì un’anziana che stava rientrando da un incontro al circolo Auser era ferma con l’auto davanti al cancello della sua casa, in centro: un giovane l’ha avvicinata chiedendo informazioni per andare a Reggio. La donna è scesa, ha dato le spiegazioni poi il giovane è andato via. Chiudendo l’auto con la chiave, la donna ha scoperto che non c’era più la borsa.

L’altro furto è avvenuto venerdì alle 11, in via Case Nuove: la vittima è stata fermata da una auto scura (forse una Golf) che le ha lampeggiato. A bordo erano in tre.

f.c.