Chierici e Nobili, gli stilisti di domani

"Creare, sbagliarsi, non mollare mai, studiare sempre". Queste le parole chiave del premio promosso dalla fondazione Giulia Maramotti e Soroptimist international club di Reggio. Un riconoscimento molto ambito dagli studenti del liceo Chierici e Iti Nobili. I ragazzi dovevano creare un look con la stoffa jersey sportivo. Ospite d’onore, il giovane direttore creativo dell’azienda di famiglia Eufisio Marras, figlio di Antonio. I tutor di MaxMara che hanno seguito gli studenti sono Marcella Sabbatini e Diego Salerno. Per il Chierici hanno coordinato gli studenti le docenti Marilena Soncini, Donatella Rigon e Simona Messori, per l’Iti Nobili Alessandra Bertoli, Caterina Giunta, Antonella Ciarlini e Mariagiulia Bubbico.

Ecco i vincitori. Chierici. 1° premio: Sara Brigati; 2° ex-aequo: Sara Frammosa e Alice Calzolari; 3° Ilaria Ferrari e Matilde Agosti; Menzioni: Beatrice Tosi, Heng Vy Ghirelli, Samuele Cattolico. Iti Nobili, 1° Elisa Lucano; 2° Sabrina La Rocca e Martina Troia; 3°: Franco Alberto Petit e Louisa Nyame Arthur; menzioni: Greta Rampini, Maria Laura Stradi, Matilde Fantuzzi.

Mariagiuseppina Bo