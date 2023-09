Chiesa gremita per l’addio a Giorgio Carrubba

Chiesa gremita, ieri pomeriggio per l’addio a Giorgio Carrubba, insegnante in pensione, già vicesindaco e consigliere comunale a Rolo, il paese dove viveva il 69enne, vittima una decina di giorni fa di un incidente stradale in moto, nel Modenese. "Mi hai insegnato a guardare avanti, a tendere le mani a chi rimane indietro, a fare del nostro meglio per noi e per gli altri. La vita passa è ogni istante è un dono. Ti lascio andare con serenità. Corri nel cielo, dipingi le nuvole e sorridi al sole", il saluto del figlio Federico.

"Giorgio era l’uomo che dava sicurezza. Suonava sui tantissimi pianoforti della vita, che toccava molte dimensione, soprattutto dove c’era un bisogno particolare. Si spendeva per gli altri. Facciamo fatica a elencare ciò che ha dato alla comunità. Siamo grati e orgogliosi di avere avuto Giorgio in mezzo a noi", ha aggiunto il parroco don Michele Chojecki. Presenti anche suoi ex studenti della scuola media di Moglia, rappresentanti della Caritas diocesana, delle associazioni di cui Carrubba faceva parte o di cui era stato prezioso collaboratore. Carrubba era un "vulcano di idee", autore di tante iniziative… Anche per questo nei giorni scorsi i suoi familiari hanno chiesto di non annullare o rinviare le iniziative in programma in paese lo scorso fine settimana.

a.le.