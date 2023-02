Chiesa gremita per salutare Maria

Chiesa gremita con persone anche sul sagrato ieri mattina a San Rocco di Guastalla, per l’addio a Maria Zaniboni, 72 anni, stroncata lunedì sera da un malore improvviso mentre era nel ristorante di famiglia. La donna si trovava infatti a ’La Pinta’ a San Bernardino di Novellara, per festeggiare il compleanno di un parente. Anche polizia stradale e arma dei carabinieri si sono stretti ai familiari: il marito Ieris Folloni, le figlie Lara e Alessia, un fratello, una sorella e altri parenti. I ristoranti dei Folloni da sempre sono un riferimento per le forze dell’ordine, che vi trovano ospitalità nelle brevi pause dei turni di servizio per un caffè o una bevanda. "L’amore e la bontà che ci lascia Maria la porteremo nei nostri cuori", ha detto il parroco, don Roberto Gialdini. Il feretro è stato poi trasferito al cimitero di Poviglio per la tumulazione.

a.le.