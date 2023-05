Chiesti fondi della legge ’Morandi’

Costerà 230mila euro la messa in sicurezza e l’adeguamento strutturale del ponte sul Rio di Cavriago in via Cavour, all’altezza del Cimitero napoleonico. La giunta, già in possesso del progetto di fattibilità, ha deliberato di domandare alla Regione i contributi previsti da una legge del dicembre 2022 che, per evitare tragedie come quella del Morandi di Genova, finanza interventi di ripristino o consolidamento di ponti comunali pericolosi.

Il ponte di via Cavour risale ai primi del ‘900 e lo scorso anno un’indagine di valutazione della sicurezza statica e sismica ha evidenziato come non sia in grado di sopportare carichi eccessivi ed eventuali scosse di terremoto. Il 14 april l’amministrazione comunale ha istituito a tempo indeterminato un senso unico alternato nel tratto tra via XX settembre e via Borghetto (diritto di precedenza per chi proviene da via Guardanavona), per ottenere una limitazione di traffico e di portata sul manufatto,.

Nel 2022 la Bonifica aveva svolto un importante intervento di pulizia dell’alveo del Rio, che aveva anche portato alla luce gli antichi basamenti e un lavatoio. In quel contesto il Comune aveva fatto eseguire le verifiche strutturali al ponte, con la scoperta della necessità delle opere di messa in sicurezza.

f.c.