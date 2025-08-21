Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Cronaca
CronacaChikungunya, negativi i 3 casi sospetti nel Reggiano
21 ago 2025
MATTEO BARCA
Cronaca
Chikungunya, negativi i 3 casi sospetti nel Reggiano

Uno a Correggio e due a Rubiera. Sono state annullate le attività di disinfestazione attivate in via precauzionale

Emanuele Cavallaro, sindaco di Rubiera, che ieri ha attivato il protocollo

L’Ausl di Reggio Emilia ricorda che la misura più efficace contro la Chikungunya è prevenire le punture di zanzara. Ecco le raccomandazioni:

  • eliminare i ristagni d’acqua, anche di piccola entità, dove le zanzare possono deporre le uova (sottovasi, bidoni, pneumatici, arredi da esterno, giochi per bambini);
  • in caso di depositi permanenti d'acqua e tombini, applicare larvicidi (secondo le indicazioni fornite dal produttore)
  • mantenere erba e giardini curati, rimuovendo gli sfalci;
  • adottare protezioni domestiche come zanzariere, zampironi ed elettroemanatori;
  • proteggere la pelle con repellenti cutanei certificati e indossare indumenti chiari e coprenti, soprattutto nelle ore serali;
  • evitare profumi e creme profumate, che attraggono gli insetti.
La zanzara tigre è l’unico vettore di queste patologie: Chikungunya e Dengue non si trasmettono da uomo a uomo, ma esclusivamente tramite la puntura di una zanzara infetta.

