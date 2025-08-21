Chikungunya, negativi i 3 casi sospetti nel Reggiano

Reggio Emilia, 21 agosto 2025 – Sono risultati negativi i tre casi sospetti per Chikungunya (un residente di Correggio e due di Rubiera) e di conseguenza sono state annullate le attività di disinfestazione attivate in via precauzionale, come previsto dal Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi. Ieri era stato ttivato il protocollo.-

L’Ausl di Reggio Emilia ricorda che la misura più efficace contro la Chikungunya è prevenire le punture di zanzara. Ecco le raccomandazioni:

eliminare i ristagni d’acqua, anche di piccola entità, dove le zanzare possono deporre le uova (sottovasi, bidoni, pneumatici, arredi da esterno, giochi per bambini);

in caso di depositi permanenti d'acqua e tombini, applicare larvicidi (secondo le indicazioni fornite dal produttore)

mantenere erba e giardini curati, rimuovendo gli sfalci;

adottare protezioni domestiche come zanzariere, zampironi ed elettroemanatori;

proteggere la pelle con repellenti cutanei certificati e indossare indumenti chiari e coprenti, soprattutto nelle ore serali;

evitare profumi e creme profumate, che attraggono gli insetti.

La zanzara tigre è l’unico vettore di queste patologie: Chikungunya e Dengue non si trasmettono da uomo a uomo, ma esclusivamente tramite la puntura di una zanzara infetta.