Chikungunya, due casi sospetti. Uno è in città, l’altro nella Bassa. Ripartite le disinfestazioni

Nuovi casi sospetti di febbre virale Chikungunya a Reggio città, oltre che nella Bassa. Come da prassi, in attesa dell’esito degli esami di laboratorio, è stata disposta, precauzionalmente, l’esecuzione dei trattamenti di disinfestazione. Nella città capoluogo il caso sospetto è stato registrato in un’area situata tra via Mazzacurati e via Grigoris Lambrakis. Una prima fase di trattamento è già prevista in queste ore, pronti a sospendere le operazioni in caso – come accaduto in quasi tutti i precedenti episodi sospetti – l’esito degli esami fosse negativo. Il Piano di sorveglianza arbovirosi 2025 predisposto dalla Regione prevede in questi casi l’effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio di 100 metri dal luogo del presunto contagio. E un caso sospetto è stato rilevato pure a Luzzara, nella zona tra via Nazionale e via Longo, in località Codisotto.

Su richiesta dell’Ausl, il Comune ha attivato il protocollo straordinario di disinfestazione, che interessa un’area di 100 metri dal rilevamento. Già nei giorni scorsi simili casi sospetti sono risultati negativi, con le procedure poi sospese. Si attendono gli esiti degli esami. Nel frattempo i residenti nella zona in questione vengono avvisati dalla polizia locale delle procedure previste. Si è inoltre rivelato negativo l’esame per il caso sospetto a Canolo di Correggio, con allerta rientrata e trattamenti sospesi. Alcune indicazioni di prassi: mobili e giochi per bambini rimasti all’esterno ed esposti al trattamento dovranno essere puliti utilizzando guanti lavabili. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, occorre lavare abbondantemente la parte del corpo con acqua e sapone. Durante gli interventi porta a porta della mattina, gli incaricati non entreranno in casa, dovranno solo poter accedere alle aree esterne.

Antonio Lecci