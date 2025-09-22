Un'eredità da coltivare

Valerio Baroncini
Un'eredità da coltivare
22 set 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
Chikungunya, nuovo caso confermato a Fazzano di Correggio. Al via la disinfestazione: le vie interessate

Al via la disinfestazione con trattamenti adulticidi per limitare il più possibile il focolaio: ecco le vie interessate. In via precauzionale tutte le attività ricreative all’aperto vanno sospese e bisogna tenere le finestre chiuse

Il virus Chikungunya si diffonde tramite la puntura di zanzare infette. Sintomi principali: febbre alta, forti dolori articolari e muscolari, mal di testa

Reggio Emilia, 22 settembre 2025 – Un caso di febbre virale, la Chikungunya, è stato confermato nella frazione di Fazzano di Correggio.

Come previsto, è stato attivato un “protocollo straordinario” di disinfestazione per ridurre al minimo la popolazione di zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali, con trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata.

Le zone interessate dall’operazione di disinfestazione sono via Toschi (civici n. 2, 8, 12), via Fazzano (n. 24, 26 snc, 26, 26/G, 26/0, 28, 30, 45, 47, 47/C, 49, 51, 53/B, 57, 61, 61/B, 63, 63/B), via Cattini (civici n. 1, 3, 3/A, 4, 5, 7, 8, 9, 9/A, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18,20), via Nuova Lemizzone (civici n. 1, 1A, 2, 2A), via Tosi (civici n. 2, 8, 12).

Gli animali da cortile ed eventuali arnie presenti nelle aree interessate al trattamento devono essere trasferiti ad almeno 500 metri dalle zone interessate dai trattamenti per tre giorni e le successive 48 ore dall’ultimo trattamento adulticida, così come gli animali da affezione devono essere tenuti in casa.

Tutte le attività ricreative all’aperto devono essere sospese per tre giorni e per le successive 48 ore dall’ultimo trattamento adulticida.

Il trattamento adulticida risulta essere stato avviato dalla scorsa notte. Il trattamento larvicida è previsto dalle 15 di oggi con Vectomax EC in granuli antilarvale. Durante il trattamento restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse, sospendendo il funzionamento di impianti di ricambio d’aria.

