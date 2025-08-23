Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandine oggiAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaChikungunya, tre casi sospetti. Disinfestazione anche in città. Pulizia tra le vie Villa e Botticelli
23 ago 2025
STEFANIA FERRARI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Chikungunya, tre casi sospetti. Disinfestazione anche in città. Pulizia tra le vie Villa e Botticelli

Chikungunya, tre casi sospetti. Disinfestazione anche in città. Pulizia tra le vie Villa e Botticelli

Le precedenti allerte erano state sollevate nella Bassa, tra Guastalla e Cadelbosco Sopra. Attivato il protocollo straordinario di sanificazione per la rimozione dei focolai larvali. .

Le precedenti allerte erano state sollevate nella Bassa, tra Guastalla e Cadelbosco Sopra. Attivato il protocollo straordinario di sanificazione per la rimozione dei focolai larvali. .

Le precedenti allerte erano state sollevate nella Bassa, tra Guastalla e Cadelbosco Sopra. Attivato il protocollo straordinario di sanificazione per la rimozione dei focolai larvali. .

Per approfondire:

Nuovi casi sospetti di Chikungunya nel Reggiano. Nella serata di ieri il Comune della città capoluogo ha annunciato l’avvio di interventi di disinfestazione in un’area compresa tra via Botticelli e via Villa. Il Piano di sorveglianza predisposto dalla Regione prevede in questi casi l’effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio di 100-200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio.

Già nelle ore precedenti altri sospetti casi di febbre virale, denominata Chikungunya e trasmessa dalla zanzara tigre, erano stati segnalati a San Rocco di Guastalla, tra via Ponte Pietra e via Magnano, oltre che in territorio di Cadelbosco Sopra, nella zona tra via Vialato, via Gramsci e via per San Rocco.

Su richiesta dell’Azienda sanitaria locale reggana, così come per la città capoluogo, è stato attivato il protocollo straordinario di disinfestazione per la rimozione dei focolai larvali con trattamenti adulticidi e larvicidi in aree pubbliche e private nel raggio di circa duecento metri dai luoghi di individuazione dei casi. I Comuni, con apposite ordinanze, hanno disposto trattamenti nella zona interessata, a partire dalla scorsa notte, con ripetizione anche domani e lunedì in caso di conferma del sospetto.

I residenti alle abitazioni che rientrano nell’area in questione dovrebbero essere stati informati porta a porta, ad opera della polizia locale. In caso di conferma del sospetto si procederà porta a porta con interventi adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai larvali. Durante il trattamento occorre restare in casa con finestre e porte ben chiuse, sospendendo il funzionamento di impianti di ricambio d’aria, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi) con teli di plastica. Prima del trattamento raccogliere frutta e verdura degli orti o proteggere le piante con teli di plastica in modo ermetico.

Dopo il trattamento occorre attendere almeno 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state irrorate con dei prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima del consumo, usando guanti per la pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno ed esposti al trattamento.

In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida è necessario lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone. Tali indicazioni, al momento, sono da considerare valide solamente per le zone in questione, nei pressi degli indirizzi indicati.

Anche se diversi cittadini avrebbero gradito un’azione a più vasto raggio, sollecitata anche in altri quartieri già da tempo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Chikungunyasalute