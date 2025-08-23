Chikungunya, tre casi sospetti. Disinfestazione anche in città. Pulizia tra le vie Villa e Botticelli

Nuovi casi sospetti di Chikungunya nel Reggiano. Nella serata di ieri il Comune della città capoluogo ha annunciato l’avvio di interventi di disinfestazione in un’area compresa tra via Botticelli e via Villa. Il Piano di sorveglianza predisposto dalla Regione prevede in questi casi l’effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio di 100-200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio.

Già nelle ore precedenti altri sospetti casi di febbre virale, denominata Chikungunya e trasmessa dalla zanzara tigre, erano stati segnalati a San Rocco di Guastalla, tra via Ponte Pietra e via Magnano, oltre che in territorio di Cadelbosco Sopra, nella zona tra via Vialato, via Gramsci e via per San Rocco.

Su richiesta dell’Azienda sanitaria locale reggana, così come per la città capoluogo, è stato attivato il protocollo straordinario di disinfestazione per la rimozione dei focolai larvali con trattamenti adulticidi e larvicidi in aree pubbliche e private nel raggio di circa duecento metri dai luoghi di individuazione dei casi. I Comuni, con apposite ordinanze, hanno disposto trattamenti nella zona interessata, a partire dalla scorsa notte, con ripetizione anche domani e lunedì in caso di conferma del sospetto.

I residenti alle abitazioni che rientrano nell’area in questione dovrebbero essere stati informati porta a porta, ad opera della polizia locale. In caso di conferma del sospetto si procederà porta a porta con interventi adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai larvali. Durante il trattamento occorre restare in casa con finestre e porte ben chiuse, sospendendo il funzionamento di impianti di ricambio d’aria, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi) con teli di plastica. Prima del trattamento raccogliere frutta e verdura degli orti o proteggere le piante con teli di plastica in modo ermetico.

Dopo il trattamento occorre attendere almeno 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state irrorate con dei prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima del consumo, usando guanti per la pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno ed esposti al trattamento.

In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida è necessario lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone. Tali indicazioni, al momento, sono da considerare valide solamente per le zone in questione, nei pressi degli indirizzi indicati.

Anche se diversi cittadini avrebbero gradito un’azione a più vasto raggio, sollecitata anche in altri quartieri già da tempo.