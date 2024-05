Chillo la racconterà ai nipoti. Per favore, clonate Smith

Briante WEBER (22 minuti, 2/9 da 2, 1/2 t.l., 4 rimbalzi, 0 assist, 1 persa, 5 punti). Un canestro importante nel quarto periodo, ma anche tanta (troppa…) confusione e l’impressione che non capisca mai il momento in cui fare le scelte. Essendo un playmaker, non è un dettaglio da poco… Voto 5,5.

Langston GALLOWAY (32 minuti, 1/6 da 2, 1/4 da 3, 0/1 t.l., 3 rimbalzi, 5 assist, 5 punti) Fa cilecca al tiro e allora gioca una partita ‘per la squadra’, difendendo forte, buttandosi sui palloni vaganti e smazzando assist (5 il migliore in questa statistica). Per questo motivo Priftis lo lascia in campo 32 minuti: più di chiunque altro. Voto 6.

Darion ATKINS (23 minuti, 4/6 da 2, 0/1 da 3, 1/2 t.l., 8 rimbalzi, 2 assist, 8 punti). Parte male, apparentemente senza energia poi stoppa Wiltjer (la Lega non gliela assegna, mah…) da lì prende coraggio e risale la china alla grande, risultando molto prezioso. Serve come il pane il suo apporto. Voto 6,5

Lorenzo UGLIETTI (10 minuti, 1/2 da 2, 0/1 da 3, 1 rimbalzo, 2 punti). Non riesce ad incidere come potrebbe. Voto 5,5

Michele VITALI (29 minuti, 1/1 da 2, 0/3 da 3, 3/3 t.l., 8 rimbalzi, 3 assist, 5 punti) L’impegno non manca (e ci mancherebbe…), si sbatte come un pazzo e tira giù anche otto rimbalzi, ma ogni tanto dovrebbe riprendere a fare qualche canestro da fuori. Siamo sicuri che arriverà anche il suo momento. Voto 6. Mouhamed FAYE (17 minuti, 3/7 da 2, 1/2 tl, 5 rimbalzi, 7 punti). Torna in quintetto, ma è subito condizionato dai falli perché il terzo lo commette a metà del secondo quarto. Rientra in campo e cambia il tono della gara, dando fisicità sotto i tabelloni e facendo capire a Kabengele e soci che lui, classe 2005, non ha paura di nessuno. Voto 6,5 Jamar SMITH (22 minuti, 5/7 da 2, 1/4 da 3, 5/6 tl, 1 rimbalzo, 1 assist, 2 recuperi, 18 punti). ‘Piacere, mi chiamo mister Smith e risolvo problemi’. Ragazzi, che campione. Esce dalla panchina e piazza 10 punti nel primo tempo, poi nella volata finale, quando i fantasmi aleggiano sul PalaBigi la (ri)vince una seconda volta con l’aiuto di Chillo. Da clonare. Voto 7,5.

Tarik BLACK (10 minuti, 2/2 da 2, 6/6 t.l., 3 rimbalzi, 3 stoppate, 1 assist, 10 punti) Entra e fa ammattire Kabengele, ma esagera un po’ con gli atteggiamenti e Priftis è costretto a rimetterlo a sedere. Uno della sua esperienza non deve cadere in certe provocazioni, ma per il resto è uno spettacolo: sembra Bud Spencer con i piedi di Roberto Bolle. Voto 7

Matteo CHILLO (30 minuti, 5/6 da 2, 1/4 da 3, 6 rimbalzi, 1 assist, 16 punti) Priftis lo rimette in quintetto al posto di Atkins e lui lo ripaga con una prestazione da raccontare ai nipotini. La vendetta dell’ex consumata nell’occasione più importante. Mvp. Voto 8

Sasha GRANT (9 minuti, 0/1 da 2, 2/2 tl, 1 rimbalzo, 2 punti) Mette la sua fisicità al servizio della squadra. Voto 6

Francesco Pioppi