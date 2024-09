Chiosco alla Reggia, bando aperto fino al 9 ottobre

C’è tempo fino al 9 ottobre per partecipare al bando per la gestione del nuovo punto ristoro che sorgerà nel rinnovato parco della Reggia di Rivalta. Si tratta di un padiglione di 120 metri quadrati coperti – a cui si aggiungono circa mille metri quadrati en plein air, collocati nella zona centrale della vasta area verde – che ospiterà un servizio di caffetteria e bistrot. I lavori di realizzazione del padiglione e di sistemazione delle aree esterne di sua pertinenza sono in corso e si concluderanno entro l’anno. Il concessionario dovrà garantire inoltre l’apertura e la pulizia dei tre servizi igienici pubblici destinati sia ai clienti sia ai frequentatori del parco.