Chiozza in lacrime per l’improvvisa morte di Giuseppe Borziani

Vasto cordoglio a Chiozza per la morte, a 58anni, di Giuseppe Borziani in pensione da pochi mesi, stroncato da un malore improvviso martedì nella propria abitazione. Inutili i soccorsi da parte del 118, giunti a Chiozza in via Rioltorto 5, dove Borziani abitava con la famiglia. Lascia la moglie Patrizia Gandini, la figlia Elisa, il genero Ergest, il nipotino Matias, il padre Vincenzo, il fratello Fabio, la suocera Adriana. Giuseppe Borziani (nella foto) aveva lavorato a lungo come elettricista nel distretto ceramico. I funerali affidati alle Onoranze Ferrari Simone si svolgeranno oggi alle 14,30, nella chiesa di Chiozza.