Chiozza piange. Alfredo Talmo, morto a 55 anni

Cordoglio a Chiozza per la prematura scomparsa di Alfredo Talmo, avvenuta all’età di 55 anni. Talmo era un appassionato sportivo di bici e molto conosciuto per la sua attività professionale. Alfredo lavorava come stimato tecnico, dipendente di un impresa, occupandosi di assistenza delle macchine-compressori. In queste ore di dolore lo piangono la figlia Giulia, la mamma Giuseppina, il papà Antonio, la compagna Fabiana, la sorella Concetta, il fratello Natale, i nipoti Antonio e Alex. I funerali di Talmo si svolgeranno domani pomeriggio alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Chiozza con la Liturgia Funebre.