Chitarre sotto l’albero, bella musica e beneficenza

Aperte le prevendite per lo spettacolo benefico in programma venerdì 22 dicembre alle 20,45 al teatro Ruggeri di Guastalla. Si intitola "Chitarre sotto l’albero" e vede la partecipazione di musicisti come Max Cottafavi e Mel Previte (chitarristi di Luciano Ligabue) e del reggiano Cristiano Maramotti (di Gualtieri, chitarrista di Piero Pelù) accompagnati da una band di tutto rispetto formata da Fabio Mora alla voce, Elisa Minari al basso (foto) e Alberto Pavesi alla batteria.

In occasione di questo concerto si unirà alla band anche la voce della cantante Elena Federici, per arricchire ulteriormente il live. Si tratta di un concerto che spazia diversi generi musicali e che mette al centro dell’attenzione le chitarre.

Ogni chitarrista porta nel suo set esperienza, passione e professionalità. I chitarristi si alterneranno sul palco, ma suoneranno anche pezzi tutti insieme. Parte dell’incasso sarà devoluto all’associazione degli Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla. Per informazioni e biglietti: Agenzia Starlet (tel. 0522-839353) oppure Convivio musicale guastallese (tel. 0522-1496916).