Quella delle "Chitarre sotto l’albero di Natale" è diventata una tradizione che si ripete da alcuni anni negli spazi del circolo Kaleidos di Poviglio. Stasera alle 21 è in programma "The guitar before Christmas", concerto che vede le chitarre in primo piano, con musicisti affermati. Fra loro Federico Poggipollini, Niccolò Bossini, Jonathan Gasparini, artisti che hanno suonato con grandi nomi della canzone, tra cui Luciano Ligabue. I chitarristi sono accompagnati da Valerio Carboni a voce e tastiere, Lorenzo Bigi alla batteria, Marco Massarenti al basso e Matteo Tagliavini alla chitarra. Sono attesi anche altri ospiti a sorpresa, per un concerto di alto livello con pop e rock a fare da protagonisti.

Info e prenotazioni: 0522-969386. Ingresso a 20 euro (10 euro fino a 25 anni di età).