Chiude Alpen Sport: "Non lascio a nessuno: il mercato è cambiato"

"Salutiamo il negozio che ci ha aiutato a conoscere le colline, a vivere la natura, a inseguire il benessere". Segue data e orario. Gli inviti sui social hanno già cominciato a girare e la notizia è chiara: il negozio sportivo Alpen Sport di via Fratelli Cervi 38 chiude dopo 15 anni di attività. Il negozio chiuderà a fine aprile e lascerà un grande vuoto nel settore degli articoli per la corsa, la montagna e lo sci d’alpinismo. Un’altra vetrina che sta per spegnersi in città. "Il negozio l’ho aperto da solo grazie ad una forte passione verso la montagna e tutto ciò che vi si può fare", racconta il titolare Stefano Canuti, "anche se sono nato e cresciuto a Puianello, la montagna mi ha sempre interessato e attratto. Il luogo dove ricaricare le pile. Nasco come tennista ma poi mi sono rivolto alle corse in montagna e allo sci d’alpinismo, ho disputato tante gare a livello internazionale di trial running e sci alpinismo".

La sua passione per la montagna lo ha portato a creare un negozio ‘tecnico’ che "potesse offrire non solo buone marche, ma anche consulenze tecniche maggiori. A Reggio mancava. Ho cercato di costruirci intorno un network di eventi per far conoscere le colline alle persone e far capire loro che potevano andare in mezzo alla natura anche e soprattutto alla sera, con il buio e la luce della torcia frontale. Era nato il progetto ‘Alpen Trekking’. Canuti racconta che, in questi anni, ben 4mila persone hanno preso parte ai numerosi appuntamenti di trekking notturno che ogni martedì e giovedì si svolgono nelle nostre colline. "Sono diventato una guida ambientale escursionistica per meglio condurre i gruppi e, poco alla volta, le persone hanno cominciato ad unirsi. Una sera c’erano 150 persone a Puianello". Attualmente gravitano circa 200 persone attorno ad Alpentrekking e ad AlpenRun. "Sono anche istruttore Fidal. Alcune si allenano per partecipare a molte gare. Ci tengo a dire che tutto questo è stato possibile grazie ad un’affiliazione con Atletica Reggio e allo staff di AlpenTrekking". Ma ora il negozio chiude e sono in tanti a chiedersi perché: "L’ho deciso per dedicarmi maggiormente a tutte le attività di Alpen Trekking". Sulla possibilità di vendere l’attività a qualcuno, il titolare non ha dubbi a riguardo: "Impossibile, a Reggio siamo fuori dal mondo sportivo, nonostante i buoni guadagni del negozio, ma tanti nuovi grandi gruppi si stanno affacciando al mondo outdoor e running. Questa è la tendenza di tutte le città , purtroppo con perdita di tecnicità per le persone". Inutile chiedergli cosa ne pensa della situazione dei negozi del centro storico e del recente incontro svoltosi al Teatro Ariosto (Io c’entro): "Non voglio entrare nelle decisioni della politica". Rimane spazio per capire i nuovi progetti che si affacceranno al suo orizzonte "Nuovi negozi lo escludo. La mia esperienza termina qui. Alpen Trekking e Alpen Running continueranno a esistere e spero che diventeranno sempre più grandi. Abbiamo in programma una grande manifestazione a scopo benefico che si terrà il 5 ottobre a Quattro Castella a favore di Aido, Admo e Avis".

Monica Rossi