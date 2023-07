Chiude dopo 40 anni il negozio Huber Carni

Chiude per sempre lo storico negozio "Huber Carni" di Guastalla. Oggi è l’ultimo giorno di attività del punto vendita di via Puccini, alla prima periferia della cittadina sul Po.

Chiude dopo ben quattro decenni di attività, gestito da Huber Tartuffietti, che ha deciso di andare in pensione. L’annuncio è stato dato in questi giorni con un cartello di ringraziamento rivolto alla clientela.

Il sogno di Huber sarebbe stato quello di veder proseguire l’attività del negozio, con altra proprietà. Ma per ora questo desiderio resta solo sulla carta.

"Guardi, credo che neppure a regalare l’attività si riesca a cedere l’azienda, permettendo di farla continuare a vivere. Le grandi catene del settore – confida Tartuffietti – sarebbero pure disposte ad acquisire gli spazi, già allestiti per la lavorazione della carne e per la vendita, ma faticano a trovare dipendenti da impiegare in questo settore. Si dice tanto di carenza di lavoro, ma poi non si trovano facilmente operatori da assumere. Se avessi ceduto l’azienda con già il personale a disposizione, sarebbe stato più facile trovare futuri investitori. Ma noi, avviandoci verso la chiusura, nel tempo abbiamo calato il personale, che ai tempi d’oro dell’azienda era arrivato a ben quindici dipendenti".

Huber Carni non è solo un negozio con vendita al dettaglio, ma anche un’impresa che rifornisce ristoranti e locali delle province di Reggio, Mantova, Modena e Parma.

"Siamo arrivati a servire quasi 250 ristoranti e aziende del settore in una vasta zona, mettendo a disposizione carne, pesce, verdure, alimentari in genere. Il lavoro non manca, pur se con l’emergenza Covid si sono stati forti problemi. Molte aziende, costrette a chiudere o a sospendere l’attività, alla fine non hanno avuto risorse per saldare le fatture, con gravi danni anche per noi fornitori", conclude Huber Tartuffietti.

Ma ora per Huber Carni è giunto il momento dei saluti. Dopo 40 anni di attività.

Antonio Lecci