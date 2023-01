Chiude il Fotofestival con la mostra mercato e un incontro dedicato a Ivano Bolondi

Ultima giornata per il Fotofestival, giunto alla 38ª edizione. La chiusura della manifestazione proporrà oggi, dalle 9 alle 18, la “Mostra mercato del materiale fotografico usato e d’epoca” all’ex scuola Zannoni in via XXV Aprile. Sempre oggi, alle 16, al Castello medievale si terrà la tavola rotonda di studio sull’opera di Ivano Bolondi, con la partecipazione di Isabella Tholozan, Gianni Rossi e Silvano Bicocchi.

Il Fotofestival, realizzato dall’Associazione CineFotoClub Montecchio in collaborazione con il Comune di Montecchio, ha presentato quest’anno due mostre, al Castello e all’ex macello: “Il colore dentro” di Ivano Bolondi e la collettiva dell’Associazione Circoli Fotografici Reggiani.

E’ stata l’occasione per rendere omaggio al grande fotografo montecchiese Ivano Bolondi, scomparso nel 2021. E’ stata riproposta la sua mostra “Il colore dentro” allestita presso il Castello Medievale. Bolondi, figura di spicco nel mondo della fotografia, è stato presidente per molti anni dell’Associazione CineFotoClub Montecchio. Ha otenuto numerosi riconoscimenti per la sua arte, nel 1992 l’onorificenza Afi (Artista Fotografo Italiano), è stato designato dalla Fiaf Autore dell’anno 2005 e Maestro della Fotografia Italiana (MFI) nel 2007.

La sede dell’ex macello (via del Cacciatore 1) ospita invece la mostra fotografica collettiva dell’Associazione Circoli Fotografici Reggiani.

Le mostre sono visitabili oggi, ultimo giorno, con orario 9.30-12 e 15-19. L’ingresso alla mostra “Il colore dentro” costa 2 euro, comprensivo della visita al Castello. L’ingresso alla mostra presso la sede dell’ex macello è gratuito.