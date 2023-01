Chiude il negozio della fiorista

Sabato 31 dicembre ha chiuso il negozio di fiori e piante ‘Petali’ a La Vecchia, gestito da 16 anni da Giulia Bedini. L’attività non è stata rilevata da altre persone e per il momento la frazione vezzanese rimarrà senza un negozio di fiori. ‘Petali’, a lungo punto di riferimento per tanti clienti, era nel centro di La Vecchia sulla Ss 63. Molti i clienti che hanno usufruito del servizio di Giulia Bedini per matrimoni, funerali, battesimi, feste, compleanni o altre ricorrenze. La titolare in questi anni aveva inoltre collaborato con disponibilità con le parrocchie vicine di La Vecchia, Montalto e Paullo per realizzare apprezzate composizioni floreali per le chiese e in occasione dei sacramenti come cresime e prime comunioni.

Prima di trasferirsi a La Vecchia, aveva lavorato come fiorista nella zona del cimitero di Coviolo. Nei mesi scorsi la scelta di interrompere definitivamente la conduzione del negozio: "Ero già in pensione da marzo 2022 e sono molto dispiaciuta – dice Giulia Bedini – per la chiusura, ma è arrivato il momento di riposarmi e dedicarmi alla mia famiglia dopo 16 anni di lavoro a La Vecchia e prima dieci anni a Coviolo".

La fiorista Giulia Bedini ha ringraziato "tutti i clienti vicini e lontani che mi hanno permesso di lavorare in questi lunghi anni. In tanti in questi giorni, entrando in negozio per salutarmi, erano dispiaciuti per l’interruzione della mia attività".

Matteo Barca