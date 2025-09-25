Chiude il Nucleo Assistenza Territoriale. Dal 1° ottobre arriva il dottor Tshilumbayi

Attivazione dell’ambulatorio di medicina generale a Villa capoluogo e in Val d’Asta e di conseguenza chiusura del Nat (Nucleo Assistenza Territoriale). A partire da mercoledì 1° ottobre il dottor Kanyinda Tshilumbayi assumerà l’incarico di medico di medicina generale nelle zone dell’Alta Val d’Asta e Villa Minozzo. Il dottor Tshilumbayi, già all’opera nei territori di Carpineti e Castellarano, riceverà, previo appuntamento telefonico al numero di telefono 347 1923204, nelle seguenti sedi e nei seguenti orari: a Villa Minozzo (piazza del Volontariato 1) il lunedì dalle 13 alle 17, il martedì dalle ore 10 alle ore 12, il mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 e il venerdì dalle ore 13 alle ore 15; in Val d’Asta (via Val d’Asta 67, località Case Balocchi) il giovedì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16.

Con l’inizio dell’attività del dottor Tshilumbayi andrà a cessare la funzione e quindi l’attività del Nat – Nucleo di Assistenza Territoriale – che in questi mesi, in seguito al trasferimento del dottor Alai, ha garantito l’assistenza sanitaria in questa parte di territorio montano del comune di Villa Minozzo. Pertanto i cittadini che attualmente sono assistiti dal Nat saranno automaticamente trasferiti in carico al dottor Tshilumbayi. Rimane comunque a tutti la possibilità di effettuare una libera scelta del proprio medico anche diverso in relazione alle disponibilità dei medici presenti sul territorio. In caso di nuova scelta occorre procedere attraverso le modalità di seguito riportate, sempre qualora ci sia la disponibilità di altri Medici di Medicina Generale: agli sportelli Cup-Saub di Castelnovo Monti, nella sede dell’Ospedale Sant’Anna, da lunedì al sabato in orario 9.30 – 12.30; via posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo: sportellounicocmonti@pec.ausl.re.it; sul sito internet dell’azienda sanitaria utilizzando il link: https://secureforms.ausl.re.it/Home/Index?codScheda=RICHIESTAISCRITA. Gli uffici Urp Cup-Saub sono a disposizione per informazioni al n° 0522 617328 e 0522 617116/305 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12.

Settimo Baisi