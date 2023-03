Chiude il ponte Pianello Allarme dei gestori: "Per noi grave disagio"

C’è di nuovo preoccupazione, da parte di chi gestisce attività nella zona, per l’imminente chiusura del ponte Pianello, che scatterà dalle 8,30 di martedì e si protrarrà per circa 4 mesi, per lavori di consolidamento statico e ripristino del piano viabile. "Siamo preoccupati per la chiusura totale del ponte - affermano Sandra Pinelli e Ioris Giovani, gestori del circolo Arci Frank -. Ci dispiace non aver ricevuto, ancora una volta, nessuna comunicazione ufficiale. Avevamo parlato di recente con il sindaco Bini per la situazione della strada che porta al circolo, dissestata da oltre due anni, per la quale sta cercando una soluzione. Poi veniamo a sapere della chiusura del ponte proprio a inizio della bella stagione".

"Siamo consapevoli dell’importanza di questo intervento - sottolineano -, ma avevamo chiesto già a giugno che si pensasse a un passaggio alternativo sul fiume, un guado o una ‘struttura’ temporanea per l’attraversamento di quel tratto. Per noi è un grande disagio. Esistiamo grazie ai soci, molti saranno costretti ad allungare il percorso di parecchi chilometri".

g.s.