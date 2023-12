Chiude la banca, il caso alla Camera. Malavasi: "Si tutelino le comunità"

Sulla chiusura dello sportello bancomat del Banco Bpm di Ligonchio, in comune di Ventasso – notizia di cui il Carlino ha già riferito – interviene mediante un’interrogazione parlamentare l’onorevole Ilenia Malavasi, deputata dem reggiana.

Malavasi chiede al Ministro dell’Economia come si intenda tutelare i piccoli Comuni italiani e soprattutto quelli delle aree montane, rispetto alla continua desertificazione dei servizi. L’onorevole, riferendosi ai paesi del crinale dell’Appennino reggiano privi di sportelli bancari e di bancomat, interroga il Ministro dell’Economia invitandolo ad una maggiore attenzione tesa a salvaguardare i servizi nei paesi dell’Appennino, abitati da molti anziani.

"Nelle aree interne di montagna si sta verificando una preoccupante situazione di desertificazione bancaria con la chiusura di molti sportelli e la riduzione di personale", scrive Malavasi nell’interrogazione. "La chiusura sia della filiale che dello sportello bancomat è un colpo inflitto al corpo sociale ed economico della comunità, in paesi dove è presente una fascia di popolazione prevalentemente anziana, non certo avvezza all’utilizzo di nuovi strumenti finanziari e che necessita di servizi di prossimità anche bancari".

"Ma il problema non riguarda esclusivamente i residenti – prosegue la deputata dem – se pensiamo che nei periodi di festività o in estate quelle stesse zone vedono la presenza di numerosi turisti, che rappresentano un motore economico importante per il territorio. Inoltre, gli sportelli bancari non erogano solo servizi finanziari, ma sono anche presidi territoriali di legalità e trasparenza e le comunità interessate dalle dismissioni sono in genere piccoli Comuni i cui servizi essenziali sono già da diversi anni oggetto di tagli e chiusure, contribuendo ad accrescere il fenomeno dello spopolamento territoriale e del depauperamento delle attività economiche. In considerazione del fatto che anche nei progetti Pnrr sono previste misure per contrastare questo fenomeno, raccogliendo un bisogno e una necessità espressa dal mio territorio ho chiesto dunque al Ministro – conclude Malavasi – quali azioni si intenda mettere in campo a favore dei residenti di queste aree".

Settimo Baisi