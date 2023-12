Chiude la ’casa’ politica del Pci

Domani alle 10, brindisi augurale alla sede dell’Associazione culturale della Sinistra, Castelnovese, in via Gramsci 103: non solo un momento di scambio di auguri, ma un addio alla ’casa’ politica del Pci, poi Pds e Ds del paese, che chiude i battenti dopo oltre mezzo secolo. Negli ultimi anni aveva ospitato la sede del Pd, prima del trasferimento, nel 2022, sempre in via Gramsci. Il presidente dell’associazione, Giorgio Davoli e il segretario del Pd locale, Maurizio Bottazzi, invitano i cittadini a partecipare.