Chiude la stagione di TempoRock

Stasera dalle 22 al Fuori Orario, a Taneto di Gattatico, si chiude la stagione invernale TempoRock con i concerti di Papercut (tributo ai Linkin Park) e degli Sleep Walkers (tributo ai Bring Me The Horizon). Dopo i live si aprono le danze sulle tre piste fra rock, pop indie anni Novanta-Duemila, trach e cartoon, fino al metal e hardrock in area tunnel. Al teatro di Castelnovo Monti, per la rassegna "Lanterna di Diogene", oggi alle 16,30 è in programma "Storie di mal di luna. Il lupo nei racconti dell’umanità", con Mario Ferraguti in dialogo con Carlo Varotti. Al risto-teatro Gemmi, in via Marconi a Cadelbosco Sotto, stasera alle 21 c’è la commedia "Il buono, il putto e il cattivo" del Teatro della Casca, per la regia di Roberto Fantuzzi, con Carlo Barbieri, Cristian Bonacini, Lidia Casoni, Gabriele Soncini e Sonia De’ Medici.