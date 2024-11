Chiude la storica libreria Ariosto: "Da 65 anni un punto di riferimento per studiosi e universitari"

Un altro pezzo pregiato del centro storico di Reggio, chiude i battenti. E per di più coinvolge la cultura, sicchè fa ancora più male. Dopo 65 anni di onorata e apprezzata attività, il 31 dicembre sarà l’ultimo giorno di apertura per la libreria Ariosto di Piazza della Vittoria: punto di riferimento per decenni di studenti universitari nonché titolari e dipendenti di tanti studi professionali della città. Avendo nei suoi locali un ricchissimo assortimento di volumi legati a varie facoltà dell’ateneo cittadino o dedicati a commercialisti, ingegneri, fiscalisti di vario genere e simili. Una decisione sofferta, quella dell’attuale gestore, Roberto Sartori, ma a quanto pare inevitabile.

Sartori, ma è vero che dice basta?

"Sì, l’ultimo giorno dell’anno sarà anche l’ultimo della libreria". Come mai questa decisione drastica per un esercizio che connotava il centro di Reggio da più di 60 anni?

"Il mercato è cambiato in modo tale che non era più gestibile rimanere aperti".

Colpa del web, dei colossi della vendita on-line?

"Il discorso è molto ampio e sarebbe decisamente molto lungo. Diciamo che il mercato del libro è cambiato in tutti i componenti della filiera, dagli editori, ai distributori, ai clienti. Tutti questi soggetti hanno oggi plitiche di vendita e acquisto per le quali non c’è più bisogno della piccola libreria".

E’ davvero un peccato…

"Questi sono i tempi; gli editori privilegiano vendere direttamente online, le opere di ambiti molto tecnici vengono acquistate direttamente dagli studi professionali, molti fruitori poi ritengono di non avere affatto bisogno di un libro e usano direttamente le tante banche dati elettroniche presenti in Rete".

Ha contribuito anche il degrado del centro storico?

"In dieci anni di attività (Sartori ha rilevato la ‘Ariosto’ nel 2015, ndr) devo dire che il massimo del disagio c’è stato dopo la chiusura del cantiere in piazza (nel 2018 subì infatti un’aggressione da parte di una baby-gang, evitò brutte conseguenze grazie all’intervento dei titolari del bar a fianco, ndr). Negli ultimi anni le cose sono migliorate".

Se dovesse fare un bilancio della sua gestione?

"Abbiamo avuto momenti belli e momenti tristi. Desidero però ringraziare tutti quelli che di qua sono passati, i clienti, gli editori e i distributori che ci hanno sostenuto e aiutato fino all’ultimo, ma anche chi non non ci ha sostenuto. Abbiamo cercato di lavorare bene fino all’ultimo e fino a quando è stato possibile avere una redditività economica perlomeno dignitosa".

La libreria Ariosto oltre ai clienti serviti direttamente in negozio, soddisferà, fino al 15 dicembre, anche gli ordini arrivati sul sito web. Dal 15 fino al 31 quelli pervenuti via mail o telefono, limitatamente alle disponibilità.