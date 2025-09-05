Chiude la ’Turcato Fiori’ dopo 40 anni di attività

Dopo quarant’anni di attività ha chiuso la storica fioreria di via Quarti a Cadelbosco Sotto. Non si tratta solo di una delle tante cessazioni di un esercizio commerciale, ma la conclusione di un’avventura vissuta dalla famiglia di Angelo Turcato e Severina Penello, rispettivamente 85 e 79 anni di età.

Per l’occasione la coppia ha voluto ringraziare i clienti e i compaesani con una lettera aperta: "Ci avete accolto, sostenuto e permesso di abbellire i vostri momenti più significativi. Dal giorno in cui abbiamo iniziato questa avventura, ogni bouquet, ogni fiore sono stati un’occasione per entrare nelle vostre vite a celebrare i vostri momenti di gioia, ma anche per darvi un piccolo conforto nei momenti difficili. Non ci sono parole sufficienti per ringraziarvi per quello che avete fatto per noi. Non siete stati solo clienti, ma amici vicini. Avete trasformato un lavoro in passione quotidiana. Ogni vostra visita, ogni vostro sorriso, ogni volta che ci avete scelti per i vostri momenti importanti, è stato per noi il regalo più grande. L’amore che Severina ha messo in ogni composizione e in ogni mazzo di fiori è tornato indietro moltiplicato dal vostro affetto. Ora è tempo di salutare, ma ricordi e legami che abbiamo costruito rimarranno per sempre nei vostri cuori".

Angelo, proveniente da Lendinara di Rovigo, è arrivato nel Reggiano per lavoro: prima come muratore, poi aprendo l’attività di fiorista insieme a quella di agenzia di onoranze funebri, ceduta una ventina d’anni fa. Ma è proseguito il negozio di fiori. Ora chiuso per sempre.

Antonio Lecci