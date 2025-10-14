"Chiudete i rapporti con gli israeliani di Teva"

"Nessuna complicità con chi supporta il genocidio! Fuori Teva da Reggio". Sabato mattina, in piazza Prampolini, si è tenuto un nuovo presidio organizzato da Extinction Rebellion, Assemblea reggiana per la Palestina, Comitati Emiliani Antifascisti e Potere al Popolo, per chiedere "l’interruzione del rapporto commerciale tra le farmacie comunali, quindi il Comune, e la multinazionale del farmaco israeliana Teva, complice del genocidio". In una piazza già affollata per un evento culinario è stata sostenuta "la necessità di mettere fine a quell’accordo commerciale e politico".

"Come ha ricordato Albanese dal Valli - sottolinea Extinction Rebellion -, la solidarietà espressa a parole deve essere accompagnata da atti concreti, a partire dal boicottaggio all’apparato economico che finanzia l’occupazione e il genocidio". Anche per i ‘Comitati’ bisogna "tradurre in scelte concrete la condanna del genocidio". "Il sindaco Massari si è avvicinato perché ‘disturbavamo un’iniziativa che valorizza la città’. Da una parte la popolazione denutrita e martoriata di Gaza, dall’altra il sindaco che dice di ‘non disturbare’ chi griglia hamburger. Gli spieghino che un’effimera tregua non è un colpo di spugna sui crimini sionisti".

Giuliana Sciaboni