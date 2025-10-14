Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

Giuseppe Tassi
Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’
ReggioEmilia
Cronaca"Chiudete i rapporti con gli israeliani di Teva"
14 ott 2025
GIULIANA SCIABONI
Cronaca
"Chiudete i rapporti con gli israeliani di Teva"

Sabato il presidio per incalzare le farmacie reggiane

Sabato il presidio per incalzare le farmacie reggiane

Sabato il presidio per incalzare le farmacie reggiane

Per approfondire:

"Nessuna complicità con chi supporta il genocidio! Fuori Teva da Reggio". Sabato mattina, in piazza Prampolini, si è tenuto un nuovo presidio organizzato da Extinction Rebellion, Assemblea reggiana per la Palestina, Comitati Emiliani Antifascisti e Potere al Popolo, per chiedere "l’interruzione del rapporto commerciale tra le farmacie comunali, quindi il Comune, e la multinazionale del farmaco israeliana Teva, complice del genocidio". In una piazza già affollata per un evento culinario è stata sostenuta "la necessità di mettere fine a quell’accordo commerciale e politico".

"Come ha ricordato Albanese dal Valli - sottolinea Extinction Rebellion -, la solidarietà espressa a parole deve essere accompagnata da atti concreti, a partire dal boicottaggio all’apparato economico che finanzia l’occupazione e il genocidio". Anche per i ‘Comitati’ bisogna "tradurre in scelte concrete la condanna del genocidio". "Il sindaco Massari si è avvicinato perché ‘disturbavamo un’iniziativa che valorizza la città’. Da una parte la popolazione denutrita e martoriata di Gaza, dall’altra il sindaco che dice di ‘non disturbare’ chi griglia hamburger. Gli spieghino che un’effimera tregua non è un colpo di spugna sui crimini sionisti".

Giuliana Sciaboni

