Chiusa due giorni via Villabianca

Oggi e domani viene chiuso un tratto di strada di via Villabianca a Rolo, da via Garibaldi fino all’incrocio con via De Gasperi, nel tratto che costeggia l’antico mulino, per consentire l’esecuzione di lavori di scavo per il collegamento dell’energia elettrica alla centralina, per conto di E-Distribuzione. Dunque, per motivi di sicurezza, durante i lavori la strada resta chiusa al transito.

Inoltre domani è prevista un’interruzione di energia elettrica su parte di via Giuseppe Garibaldi, corso Repubblica e via Matteotti, in centro.