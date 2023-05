Chiusa l’attività della Libera Osteria

Libera Osteria, un locale avviato cinque anni fa da cinque soci, dal 25 aprile 2023 ha chiuso l’attività. Era stato realizzato nel centro di Barazzone, frazione di Casina scarsamente abitata, ricavandolo da una stalla non utilizzata da molti anni e di cui uno dei cinque soci era il proprietario. Ristrutturato il fabbricato e trasformato nell’attuale ristorante, tutto attorno è cambiato, portando nuova linfa al paese grazie anche all’innovativa idea di una nuova gestione apportata da Federico Montanari e dalla sua compagna Elena Paterlini.

Lo stesso paese di Barazzone ha ripreso a vivere, soprattutto nei weekend, con arrivo di clienti soprattutto dalle province di Reggio e Parma, attirati non soltanto dalla cucina originale, ma anche dalla buona musica. "C’erano tante buone idee tra noi soci – dice Montanari – e ultimati i lavori abbiamo iniziato subito a gestire questo spazio, io e la mia compagna, con tante idee nuove. Non era il nostro lavoro perché sia io che la mia compagna abbiamo altre professioni, sia io che lei abbiamo sempre fatto altri lavori, però ci piaceva fare qualcosa di diverso sull’Appennino".

Ricorda Montanari che a Barazzone, quando hanno iniziato con il loro locale, non c’era nulla, nessuna attività. Solo case, molte disabitate, come nei paese remoti dell’Appennino. "Oggi tutti conoscono la Libera Osteria Barazzone – aggiunge Montanari – e ogni fine settimana io e la mia compagna eravamo immersi nella cucina per preparare ogni volta un menu diverso e sempre con prodotti freschi. Nulla di precotto, tutto cucinato al momento, cose molto diverse dalla tradizionale cucina emiliane. Abbiamo inventato anche una minestra di fagioli che oggi è finita in scatola nella catena alimentare".

La rinuncia a proseguire nella gestione del locale sarebbe derivata da disaccordi tra i soci. "Provo un forte rammarico – aggiunge Montanari – per molti clienti che avevano eletto la nostra osteria come punto di aggregazione. Tutte le domeniche erano qui con noi a trascorrere ore felici. Il fatto che venga dispersa l’esperienza di un gruppo di lavoro focalizzato su Barazzone fa sì che spariscano anche i concerti jazz sull’Appennino, eravamo gli unici a programmarli con musicisti famosi. Sabato sera organizzavamo il concerto sul terrazzo con noti jazzisti. Funzionava come una sorta di club, di circolo. Siamo molto dispiaciuti perche perdiamo una compagnia, disgreghiamo un gruppo e secondo me non era ancora il momento di rompere il giochino. Sapevamo che prima o poi sarebbe successo, è nell’ordine delle cose, ma non così presto".

La montagna perché così un locale che era riuscito a caratterizzarsi per la sua originale, in una località fuori dal giro dell’attrattive nel fine settimana. Un successo che è confermato anche dalle testimonianze di alcuni clienti. "Andare in questo locale significava ogni volta trovare delle novità, c’era un senso di casa e di appartenenza. Quelle 4 mura sono rimaste lì, ma non sono più il Barazzone perché il Barazzone siete voi e ve lo siete portato via, dopo avercelo donato".