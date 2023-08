Chiusa per quattro mesi la galleria di Casa Poggioli, nel comune di Baiso. Dalle 9 del 28 agosto, con una riapertura prevista alle 17 del 30 dicembre, sarà eseguito un importante intervento di messa in sicurezza a cura della Provincia con un investimento di oltre 2,2 milioni di euro. Lo annuncia la Provincia con l’emissione di un’ordinanza riguardante appunto la chiusura completa al transito della galleria della strada provinciale SP486R.

Non è la prima volta che la Provincia annuncia l’intervento di manutenzione e ammodernamento della galleria di Casa Poggioli (che appartiene a una strada ereditata da Anas).

Anzi, l’inizio dei lavori era già stato programmato per i primi giorni di giugno e avrebbero dovuto essere terminati a fine settembre. Ma a causa dell’eccezionale piovosità di quel periodo nel versante Secchia, si sono verificate frane e danni, rovinando e interrompendo anche alcune strade che erano state scelte come percorso alternativo di collegamento durante l’esecuzione dei lavori alla galleria.

In alternativa la Provincia ha provveduto alla sistemazione dei viadotti, un lavoro molto impegnativo. Ora sembra giunto il momento di provvedere anche alla galleria di Casa Poggioli, un tunnel di circa 400 metri dove transitano 20mila automezzi al giorno tra leggeri e pesanti.

In questo periodo, grazie al ritorno del bel tempo, la provincia sta provvedendo alla sistemazione delle strade del percorso alternativo.

La decisione di chiudere la galleria per un periodo così lungo è stata presa per garantire la sicurezza e l’efficacia delle operazioni di manutenzione e ammodernamento della galleria stessa. Durante il periodo di chiusura, il traffico verrà deviato lungo percorsi alternativi, al fine di minimizzare il disagio per i cittadini e per gli stessi utenti della strada.

Queste le disposizioni dell’ordinanza con i percorsi previsti: i veicoli diretti verso sud, in direzione Ponte Secchia-Cerredolo, dovranno svoltare verso destra in via Cà Geto (SP 33), poi proseguire lungo via Casa Poggioli, via Castagnola, via Debbiola, Via Gavia e via Mandreola per poi tornare sulla provinciale SP486R in località Ponte Secchia.

Allo stesso modo, i veicoli diretti a nord, in direzione Castellarano-Casalgrande, saranno deviati verso sinistra in via Mandreola, percorrendo quindi via Gavia, via Debbiola, via Castagnola e via Casa Poggioli (SP 33), prima di rientrare sulla SP486R.

Settimo Baisi