In base a un’ordinanza comunale dello scorso settembre, proseguono le esumazioni ordinarie nella parte più storica del cimitero di Cadelbosco Sopra. Una parte degli interventi è stata eseguita nei giorni scorsi, ma altre operazioni sono in programma nei prossimi giorni. Per consentire l’esecuzione in sicurezza degli interventi nell’area interessata c’è il divieto di accesso ai cittadini per tutta la durata delle operazioni.

I lavori sono in programma anche nei giorni 14, 15 e 16 febbraio. Se la parte più storica del camposanto resta vietata alla visite, il cimitero del paese rimane accessibile al pubblico per quanto riguarda la parte di più recente realizzazione, con ingresso attraverso via Bellini.

Per ulteriori informazioni: tel. 366-6041820 o mail ([email protected]).