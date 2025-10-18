Chiuse in casa la compagna: due anni di pena

Un 32enne di Scandiano, era finito in manette il 29 settembre 2024 per un episodio violento verso la convivente. Prima l’aveva picchiata con calci e schiaffi e poi si era allontanato dopo averle preso il cellulare, i documenti e le chiavi di casa. Trascorse alcune ore era tornato: avrebbe chiuso a chiave la donna e i figli dentro casa. Lei, una 43enne, era stata medicata al pronto soccorso con una prognosi di 8 giorni e aveva sporto denuncia ai carabinieri di Scandiano.

Ne era scaturito un fascicolo per maltrattamenti durati circa un anno e sequestro di persona - aggravati dalla presenza di minori -, e di lesioni con l’aggravante di aver colpito la convivente. Il 32enne, difeso dagli avvocati Francesco Cupello e Domenico Ippolito, sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna con braccialetto elettronico, è stato processato con il rito abbreviato. Il giudice Silvia Guareschi ha emesso giovedì la sentenza: l’ha condannato a 2 anni per il sequestro di persona, assolto dall’accusa di maltrattamenti e ha disposto il ’non doversi procedere’ per le lesioni, perché la donna in udienza ha ritirato la querela. Il pm Maria Rita Pantani aveva ritenuto sussistenti tutti i reati e chiesto 4 anni.

L’arringa difensiva dell’avvocato Noemi Gira ha evidenziato una frase pronunciata dalla stessa parte offesa: "Se lo descrivessi come uomo violento, direi una bugia". La donna aveva riferito di litigi e di spintoni reciproci: è emerso un clima conflittuale nella coppia per motivi economici. È stata accertata una violazione del divieto di avvicinamento, ma in senso opposto: lei era andata a trovarlo sul luogo di lavoro ma senza portare con sé il tracker. Da qui è scaturita la richiesta di assoluzione per i maltrattamenti - accolta dal gip - perché, a detta della difesa mancava lo stato di assoggettamento della 43enne. Per il sequestro di persona, la difesa ha chiesto alcune attenuanti - sostenendo che l’uomo avesse reagito a un dispetto - che il giudice non ha riconosciuto Le lesioni erano provate, ma, come detto, la donna aveva rimesso la denuncia nel processo. Quel giorno era stato il figlio minore ad allertare il 112. Mentre gli uomini dell’Arma, con l’ausilio dei vigili del fuoco, liberavano madre e i figli – chiusi in casa – il 32enne rientrò con le chiavi, i documenti e il cellulare della compagna.

Alessandra Codeluppi