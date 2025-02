Chiusura dei punti nascite: "La superficialità prevale"

Non piace all’opposizione consiliare di Castelnovo Monti il modo con cui i vertici regionali e locali hanno chiuso la partita dei punti nascita. Le parole pronunciate dall’Assessore regionale alla Sanità, Massimo Fabi, che chiudono ogni porta ad una riapertura dei punti nascita, e le successive considerazioni dell’assessore di Castelnovo Monti, Carlo Boni, "destano sconcerto sia per le modalità sia per la superficialità con cui si è deciso di delineare il futuro delle donne in Appennino" si legge in una nota di Castelnovo al Centro. "È più sicuro partorire in auto o in ambulanza, oppure in una struttura ospedaliera? – chiedono –. Il diritto alla salute parte anche dall’organizzazione di servizi diffusi nel territorio. Non sempre tutto è programmato in ostetricia, una struttura aperta a breve distanza fa la differenza". Certe decisioni, secondo i consiglieri, sono frutto di "superficiali ragioni di appartenenza" e "di promesse elettorali dettate da ignoranza tecnica". Prima del 2017 "nel nostro ospedale erano attivi sistemi di trasferimento materno e neonatale definiti Stam (Sistema di trasporto materno assistito) e Sten (Sistema di trasporto emergenza neonato)". E già allora "era presente un aggiornamento continuo per tutti gli operatori sulla Rianimazione Neonatale e formazione di un team integrato" il dottor Ermanno Briglia, all’epoca direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione al Sant’Anna.

"Concordo con i consiglieri di opposizione riguardo la sicurezza del punto nascite di Castelnovo Monti prima della sua chiusura" replica l’assessore di Italia Viva, Carlo Boni. Il responsabile provinciale per la sanità ci tiene subito a ricorda quando "portai le mie ragioni all’attenzione del Ministero a Roma" in ben due occasioni, "dopo essermi apertamente schierato contro la decisione della mia stessa direzione generale di chiudere il nostro servizio, unico medico nel silenzio imbarazzante di tutti i miei colleghi. Mi pare utile questo breve ripasso per quei novelli paladini che insorgono quando i buoi son scappati". Quelle stesse persone, che secondo Boni, dovrebbero più che altro spiegare "come fare oggi a riaprire senza il personale specializzato indispensabile". "Spiace dirlo – rincara – ma qui la faciloneria, la superficialità è tutta di chi finge di non ricordare e cerca di appropriarsi di una battaglia che non fu la sua, scopiazzando posizioni che a tempo debito non sostenne". "Lavoriamo insieme – conclude – cerchiamo insieme soluzioni alla nostra portata rinunciando ad atteggiamenti strumentali, furbescamente polemici e del tutto inutili alla nostra comunità".

Settimo Baisi