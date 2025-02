Chiusura dei punti nascite periferici. Aragona e Filippi sul piede di guerra

Dalle Regione arriva lo stop ai punti nascite della periferia: "Epilogo prevedibile per l’ospedale Sant’Anna. Dunque è questo il tanto sbandierato nuovo patto per la salute in montagna promesso in campagna elettorale dall’allora candidato Michele de Pascale?".

A chiederlo è l’esponente di Forza Italia, Fabio Filippi, che aggiunge: "Se l’orientamento era quello di non riaprire il punto nascite e di aumentare il costo dei ticket, perché non lo si è detto chiaramente in campagna elettorale? Non si può tacere su temi così sensibili. Le ragioni di questo silenzio sono evidenti e sono tutte elettorali. Un modo di fare che certo non aiuta ad avvicinare i cittadini alla politica". Secondo Filippi il fatto è che ancora una volta la montagna viene umiliata e considerata il fanalino di coda della Regione: "Dopo l’annuncio di Fabi ora vedremo se i sindaci della montagna non molleranno, per usare le parole del primo cittadino di Castelnovo Monti Emanuele Ferrari, sulla riapertura del punto nascite del Sant’Anna".

La conferma della chiusura dei punti nascita nelle zone montane e periferiche "rappresenta un ulteriore tradimento del Pd delle promesse fatte alle comunità locali, che come FdI accogliamo con disappunto e preoccupazione" è il commento di Alessandro Aragona, consigliere regionale di FdI. Una decisione "che non può essere giustificata dalla mancanza di un numero sufficiente di parti".

"La sanità non può essere un privilegio per chi vive nelle aree più popolose, ma un diritto universale che deve essere garantito anche ai residenti nelle aree più lontane e difficili da raggiungere – aggiunge –. Purtroppo, quanto accaduto conferma le preoccupazioni espresse più volte da noi in campagna elettorale: il centrosinistra ha giocato sulla pelle dei cittadini, facendo promesse che poi non è stato in grado di mantenere o tacendo sulle reali intenzioni una volta preso il potere".

s.b.