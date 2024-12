Chiusura del Fit Village di Reggio Emilia: Play Games annuncia il 'game over'

Da lunedì prossimo la palestra non riaprirà. Cristina Campanini, amministratrice unica della società Play Games, annuncia il ‘game over’ del Fit Village di via Mazzacurati tramite un’accorata lettera inviata ieri ai clienti.

"Cari clienti e amici – si apre la missiva – devo purtroppo comunicarvi che, nonostante tutti i nostri sforzi e reazioni, il vostro sostegno e le proteste che abbiamo portato avanti, anche assieme a voi e ai nostri dipendenti e collaboratori, cosa di cui vi saremo sempre grati, l’attività di Fit Village e di Play Games nel centro sportivo di via Mazzacurati forzatamente si conclude".

La decisione arriva dopo l’ultimo round della nota querelle che dura da quest’estate. Due settimane fa infatti, il Tar ha ritenuto legittimo l’ordine di sgombero del Comune di Reggio ai danni del Fit Village, dal centro sportivo di via Mazzacurati di proprietà pubblica. Al centro della questione, la convenzione scaduta al 30 giugno scorso, dopo diverse proroghe. Play Games aveva presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale che aveva ‘congelato’ lo sgombero, fino alla sentenza definitiva che ha dato ragione al municipio, il quale ora dovrà mettere a bando la gestione del centro sportivo.

"Abbiamo superato, con molti sacrifici, il lungo periodo della pandemia Covid – continua la lettera della Campanini che non manca di ribadire le proprie ragioni e lanciare qualche frecciata al municipio – a non c’è stata difesa che bastasse a proteggere la nostra attività e la vostra “casa” contro una decisione irremovibile del Comune, che non ha prolungato una delimitata permanenza (anche in forza di proroga stabilita da legislazione Covid e, peraltro, come già avvenuto con due proroghe annuali consecutive) del servizio di palestra sino all’emissione di un nuovo bando per l’assegnazione dell’uso dell’immobile in cui l’attività ludico-salubre-sportiva si svolge". Anche se – per dovere di cronaca – proprio il Tar ha bocciato nel merito la questione della proroga stabilita della legislazione Covid ritenendola inapplicabile nella fattispecie.

"Peggio ancora – riprende la lettera del Fit Village – nemmeno il Comune pare abbia in previsione di farlo questo bando, col risultato che il centro sportivo rimarrà, non si sa per quanto tempo, chiuso, inattivo, vuoto, abbandonato, con buona pace del servizio di pubblica utilità che, attraverso la sua gestione, dovrebbe essere assicurato".

Infine, la società parla della situazione debitoria: "Tutto ciò ha determinato ricadute sui conti di Fit Village e di Play Games, rendendo non più rimandabile la decisione di cessare anzitempo la gestione, divenuta economicamente insostenibile. Saranno adottate le misure d’obbligo a norma di legge e si cercherà di individuare nel più breve tempo il percorso più adatto per sistemare le posizioni debitorie. Ringrazio, col cuore gonfio di tristezza, tutti voi per la vicinanza e l’amicizia creata in tanti anni. Scusateci se alle volte in questi mesi il servizio non è stato in linea con le vostre aspettative e se abbiamo commesso degli errori, ai quali cercheremo di rimediare nel miglior modo".