Chiusura del ponte della Veggia. Più vigilanza per snellire il traffico

Per snellire il traffico sulla viabilità alternativa sarà rafforzata l’attività di vigilanza per prevenire violazioni al codice della strada che comporterebbero ostacolo alla circolazione. Un provvedimento stabilito giovedì dal comitato operativo per la viabilità, convocato dal prefetto Maria Rita Cocciufa, allo scopo di esaminare le problematiche connesse alla circolazione stradale per la chiusura del ponte della Veggia e individuare soluzioni per ovviare alle criticità rilevate. I lavori per la messa in sicurezza e riqualificazione della struttura causeranno la chiusura dal 16 giugno al 16 agosto.

All’incontro hanno partecipato il presidente della Provincia Giorgio Zanni, i rappresentanti delle forze dell’ordine, polizia stradale, vigili del fuoco, Suem 118, Comune di Casalgrande e Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia. Durante la riunione è stata richiamata l’attenzione sui potenziali disagi per le lunghe code che potrebbero determinarsi sulle arterie limitrofe al cantiere quali la SP467 e SP486R, già soggette in condizioni ordinarie ad elevata percorrenza.

Si è condivisa l’opportunità di informare l’ufficio scolastico provinciale e l’azienda Seta per ogni possibile iniziativa per contenere i disagi che potrebbero interessare gli studenti che dovranno sostenere gli esami di maturità. Il prefetto ha evidenziato la necessità che venga garantito un percorso dedicato al passaggio dei mezzi di soccorso, già individuato dalla Provincia e condiviso con tutti i soggetti interessati.

Matteo Barca