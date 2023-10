Chiusura del ponte di via Monzani

La ditta Gigli Costruzioni eseguirà domani la rimozione della gru sulla verticale della Sp 513 R Val d’Enza, che nel tratto che attraversa l’abitato di Castelnovo è denominata via Monzani. Verrà occupato di tutto il tratto interessato, ovvero il ponte di via Monzani dall’incrocio con via Roma fino all’incrocio verso piazza Gramsci – via Bellessere, dalle ore 13 di lunedì 16 ottobre alle ore 17 di giovedì 19 ottobre. Traffico regolamentato con apposita segnaletica.