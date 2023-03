Chiusura dell’area per il cantiere stradale in centro storico

Sarà necessario chiudere l’area del cantiere stradale, nella giornata di domani, mercoledì 29 marzo, per effettuare lavori in sicurezza all’incrocio in centro storico tra via Martiri, via Garibaldi e via Carducci, a Rio Saliceto. La locale amministrazione comunale comunica che il traffico verrà deviato con relative segnalazioni, come da ordinanza di polizia locale, prevedendo però la possibilità per tutti i cittadini di poter raggiungere le attività commerciali presenti nelle vicinanze del cantiere.

L’intervento stradale è stato avviato nei giorni scorsi per favorire la moderazione della velocità dei veicoli, a completamento dell’anello ciclabile di recente realizzazione. L’incrocio è stato sopraelevato per tutelare maggiormente pedoni e ciclisti, oltre che per limitare la velocità veicolare in un tratto urbano in cui da tempo si registrano "velocità inadeguate e potenzialmente pericolose". Nei prossimi giorni i lavori dovrebbero essere completati col rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, con l’aggiunta del livellamento del raccordo delle carreggiate con il "dosso" di nuova realizzazione.