Chiusura di anno con la commedia ’Ieri è un altro giorno’

C’è anche lo spettacolo del veglione di San Silvestro al teatro San Prospero, in via Guidelli a Reggio, a salutare l’arrivo del nuovo anno. Domani alle 21,15 va in scena una nuova produzione di On Art, destinata a essere rappresentata in vari teatri d’Italia nel corso del 2024. "Ieri è un altro giorno" è una commedia di successo, uno spettacolo corale, veloce e molto complesso all’interno di una scenografia stilizzata. Una commedia fuori dai canoni comuni, capace di sorprendere lo spettatore per la sua peculiarità nel ripetersi, miscelando, a volte, il personaggio con l’attore. Con Francesco Calabrò, Ennio Cantoni, Susanna Torelli, Marco Rovacchi, Andrea Bagni, Monica Mirandola, diretti dalla regia di Matteo Bartoli.