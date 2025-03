Chiusura di via Brolo Sopra

Lunedì 31 marzo sarà temporaneamente interrotta la viabilità in un tratto di via Brolo Sopra, nel comune di Scandiano, in corrispondenza dei civici 3 e 5 per consentire l’esecuzione di lavori di bitumatura e la realizzazione di elementi di moderazione del traffico. I lavori, previsti dalle deliberazioni della giunta comunale di Scandiano, saranno eseguiti dalla ditta Zannini Costruzioni Srl e comporteranno la chiusura della circolazione dalle 8 alle 18 salvo anticipata conclusione delle opere.

L’intervento consentirà di rimuovere il semaforo mobile che da tempo regolava la circolazione alternata su via Brolo Sopra. La viabilità sarà regolata da apposita segnaletica. Sarà garantito il passaggio dei mezzi di soccorso, emergenza, protezione civile, pubblica sicurezza e dei mezzi Iren Ambiente per la gestione dei rifiuti.

m. b.