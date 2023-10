Chiusura di Via Righetta a Fabbrico: domani il ponte è off-limits

Per consentire lo spostamento di strutture di servizio (gas, acqua, fognature), da domani è prevista la chiusura al traffico di via Righetta, all’altezza del ponte. I veicoli possono deviare su via Cà Ronfa fino alla strada provinciale 4 o sul proseguimento di via Righetta fino allo sbocco sulla Provinciale 46. È assicurato solo il passaggio pedonale e bici a mano, sul ponte, da via Naviglio verso via Cuscina.