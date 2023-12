Chiusura forzata dell’ufficio postale: "Tanti disagi"

Arrivano le proteste da diversi cittadini di Rolo che in queste settimane devono fare i conti con la chiusura forzata dell’ufficio postale del paese, a causa di lavori che si rendono necessari a riqualificare gli ambienti e le attrezzature, per consentire l’attivazione di nuovi servizi digitali. Per i rolesi è stato annunciato uno sportello dedicato alla sede delle Poste nella vicina Fabbrico. Ma alcuni utenti di Rolo pare che non abbiano trovato a disposizione questo tipo di servizio: "Venerdì in Posta a Fabbrico mi è capitato il numero 70 per l’attesa e non ho trovato nessuno sportello dedicato a Rolo. Ci si mette in fila e si aspetta il proprio turno", ha raccontato una signora rolese. E c’è pure chi segnala una mancata consegna della corrispondenza da parecchi giorni, in alcune zone del paese. Secondo le previsioni, l’ufficio di Rolo dovrebbe riaprire dal 19 dicembre.