Chiusura in bellezza del Festival Aperto

Riflettori puntati sull’ultimo appuntamento dell’edizione 2024 del Festival Aperto, che stasera alle 20.30, Teatro Municipale Valli, (e in replica domani alle 16), si congeda con la Compagnia olandese NDT2, che presenta in prima italiana "Folkå" di Marcos Morau e "An Untold Story" di Nadav Zelner. Nata come sorella minore del Nederlands Dans Theater, uno dei più importanti ensemble europei di danza contemporanea, l’NDT2 si è trasformata in una divisione completamente indipendente, attirando coreografi rinomati da tutto il mondo che vengono a creare appositamente per questa Compagnia che riunisce i giovani più promettenti del mondo della danza.

Ancora oggi e domani, Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas, figura di culto della danza contemporanea mondiale, attinge alla sua danza solista più recente e forse più personale, The Goldberg Variations, BWV 998 (2020), basata sull’omonima composizione di Bach, per abitare gli spazi della Collezione Maramotti. Reimmaginata come progetto site specific in dialogo con le opere e l’architettura della Collezione Maramotti, questa performance - realizzata in collaborazione con il pianista Alain Franco - prende il titolo di "Bist du bei mir", in riferimento a un brano del XVIII secolo di Gottfried Heinrich Stölzel. Orari: oggi 16.30-18.30-20.30; domani 14-16.30-18.30.

Sempre oggi, alle 17.30, al Teatro Ariosto il professor Luciano Canfora racconta "La Guerra nel Peloponneso", ripercorrendo il conflitto storico e svelando le complesse dinamiche che portarono alla rovina di Atene e Sparta. L’incontro è organizzato nell’ambito della rassegna Finalmente Domenica.

Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco