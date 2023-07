Chiusura Mediopadana "La Regione non sapeva"

La Regione prova ad evitare la chiusura della stazione Mediopadana di Reggio, prevista per ben 12 giorno a cavallo di Ferragosto. In realtà l’amministrazione di viale Aldo Moro non era stata informata da Rfi dell’intervento, che prevede la sostituzione di quattro deviatori all’interno dello scalo. Una volta al corrente di cosa succederà, l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Andrea Corsini si è rivolto alle ferrovie giudicando "inaccettabile che la Regione non venga informata di modifiche di questa portata".

Parole riferite ieri in aula dal sottosegretario alla presidenza della Regione Davide Baruffi, in risposta ad una domanda del question time. Corsini ha anche chiesto a Rfi "di fare i lavori senza bloccare il traffico ferroviario e siamo in attesa di una risposta", informa Baruffi.

La chiusura "di fatto" della Mediopadana "per dodici giorni in piena estate" era l’oggetto della domanda posta dal consigliere di Emilia-Romagna Coraggiosa Federico Amico. Il consigliere chiedeva: "La Regione è stata preventivamente informata da Rfi della decisione di sospendere le fermate dell’Alta Velocità nella stazione Mediopadana di Reggio Emilia? La sostituzione di quattro deviatori non poteva essere effettuata senza interrompere completamente il traffico ferroviario?"

I lavori provocheranno infatti lo stop alle fermate "dei treni Frecciarossa, Frecciargento e Italo che percorrono la linea ad Alta Velocità, mentre altri lavori, questa volta sulla linea Milano-Bologna, potrebbero modificare la circolazione di regionali e Intercity, rendendo più complessi gli spostamenti dei viaggiatori".

Baruffi, nella sua risposta, ha chiarito che pur non avendo competenze sulle tratte ferroviarie interessate dai lavori, la Regione come ente "ha necessità di trasmettere le informazioni più corrette" ai cittadini.

Nei giorni scorsi anche gli onorevoli dem reggiani, Ilenia Malavasi e Andrea Rossi, hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta al Ministro dei Trasporti in merito alla chiusura della Mediopadana. "La stazione - che rappresenta la principale e più rapida infrastruttura di collegamento da e per Reggio e tra le più importanti nel bacino mediopadano - resterà completamente chiusa per lavori di manutenzione proprio nel periodo dell’anno in cui si registra il numero maggiore di partenze", scriveva Malavasi. "Questo arrecherà evidenti disagi per i cittadini reggiani e per eventuali turisti, ma anche per tutti i viaggiatori della tratta Milano-Bologna, visto che altri lavori previsti nello stesso periodo potrebbero modificare la circolazione di treni regionali e Intercity, rendendo ancora più complessi gli spostamenti. Rfi ha reso noto l’avvio dei lavori pochi giorni fa e il periodo sarebbe stato individuato perché - come hanno sostenuto - la domanda di mobilità per studio e lavoro tende naturalmente a diminuire. A nostro parere, però, questa soluzione non tiene conto della significativa mobilità dei giorni di Ferragosto e dell’impatto che tale scelta avrà sugli utenti del servizio. Insieme ai colleghi Rossi, Ghio, Forattini e Bakkali "abbiamo dunque chiesto al Ministro se non si intenda valutare un’altra programmazione dei lavori di manutenzione che non paralizzi completamente il territorio reggiano, andando a eliminare tutte le fermate nel pieno delle partenze estive e arrecando gravi disagi".