Chiusura ponte di Veggia, la Cgil: "Prevedere orari di lavoro flessibili"

"Rendere flessibili gli orari di lavoro per chi si sposta tra Casalgrande e Sassuolo". L’appello è stato lanciato dalla Cgil sulla chiusura, da metà giugno, del ponte di Veggia per consentire i lavori di riqualificazione. Mercoledì si è intanto svolto l’incontro chiesto dalle organizzazioni sindacali in merito all’interruzione al transito del ponte di Veggia che collega i territori di Casalgrande e Sassuolo. Hanno partecipato le Province di Reggio e Modena e i Comuni di Casalgrande e Sassuolo. "È un intervento necessario perché va completata la messa in sicurezza del ponte che proprio per le condizioni in cui versa già limita la circolazione ai mezzi pesanti – sottolineano Luca Chierici e Andrea Costi della Cgil –. Tuttavia la chiusura del passaggio stradale ci preoccupa per gli effetti che inevitabilmente avrà sulla viabilità della zona".

La Cgil ricorda che nel periodo estivo le aziende ceramiche hanno un incremento delle proprie attività e anche la mobilità dei cittadini non si ferma nonostante il periodo di ferie. Chierici e Costi sostengono che è "necessario quindi che amministrazioni e associazioni datoriali si sforzino per ridurre al minimo i disagi a cittadinanza e lavoratori: vanno rispettati i tempi di intervento previsti e le imprese devono agevolare percorsi di flessibilità degli orari, consentendo ai lavoratori che dovranno spostarsi al di qua e al di là dei territori di Casalgrande e Sassuolo di avere sistemi di compensazione per l’incremento dei tempi di percorrenza".

Chierici e Costi ritengono inoltre importante definire protocolli "con Prefetture e questure in merito alle procedure di intervento in caso di incidenti o necessità di movimento dei mezzi di soccorso. Come Cgil abbiamo chiesto alle Province e ai Comuni coinvolti di mantenere un livello di interlocuzione aperto che consenta di contribuire alla ricerca di soluzioni condivise ed affrontino le criticità che dovessero emergere".

Nelle scorse settimane il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi aveva ribadito la preoccupazione "nel contenere quel tipo di opere nel tempo previsto di 60 giorni", rimarcando che si tratta di un’operazione di riqualificazione che creerà un "enorme disagio a tutta l’utenza per la complessità e la capillarità di ciò che si andrà a sviluppare su quella struttura. Ecco perché è fondamentale calcolare e programmare in modo preciso e millimetrico i tempi e modi di ciò che si andrà a compiere". Matteo Barca