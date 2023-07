Choc anafilattico per le punture di insetti Bambino di 4 anni ricoverato al Santa Maria Ieri sera a Budrio di Correggio è stato necessario l'intervento di ambulanza, autoinfermieristica e elisoccorso per un bimbo di 4 anni colpito da sintomi di shock anafilattico. Dopo le cure, il bimbo è stato trasportato al Santa Maria di Reggio, ma non è in pericolo di vita.