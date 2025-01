Choc al Villaggio Foscato di Reggio Emilia: “Mia figlia e suo marito aggrediti dai bulli di quartiere”

Reggio Emilia, 28 luglio 2024 – “Non solo la zona stazione. La criminalità ormai è di casa anche al Foscato!". Monta la rabbia dei residenti del Villaggio Foscato dopo l’ennesimo episodio di delinquenza giovanile.

"Anche venerdì pomeriggio è scoppiata una rissa tra questi bulletti di quartiere, tutti più o meno minorenni. Qui tra spaccio, risse e aggressioni pressoché quotidiane non si vive più". Ma l’episodio che ha fatto scatenare la protesta risale a giovedì sera, intorno alle 23, quando una donna di 45 anni e suo marito sono stati insultati e molestati da un gruppo di ragazzini. Da quanto emerge dal racconto – raccontato anche sui social – i due erano scesi per far fare un giro al loro cane, un labrador, quando sono entrati nel mirino di un gruppo di ragazzi. Prima insulti e provocazioni e poi, alla reazione della coppia, ne sarebbe nato un parapiglia, da cui non è stato esente anche il cane, preso a bottigliate da uno dei ragazzini.

Nelle pieghe del racconto social, spicca anche la ‘discesa’ dai palazzi circostanti, della madre di uno dei minori protagonisti della vicenda a prendere le difese del figlio.

Il tutto fino a quando non è intervenuta la polizia, chiamata dai residenti allarmati da quanto stava accadendo e che ha scatenato il fuggi fuggi dei membri della baby gang.

All’indomani dei fatti di giovedì, emergono altri dettagli che rendono ulteriormente disturbante la vicenda. Da quanto si apprende, la donna aggredita si troverebbe in condizioni di profonda fragilità fisica e psicologica e sarebbe seguita dai Servizi sociali reggiani. Non solo, il labrador preso a bottigliate avrebbe funzione di ‘pet therapy’ a supporto ed aiuto della 45enne. All’inizio della prossima settimana, la diretta interessata accompagnata da altri residenti del quartiere si presenterà in questura per sporgere denuncia.